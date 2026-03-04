В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE

ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Польша отдаст Украине около двух миллиардов евро из средств, выделенных ей по европейской программе вооружения SAFE, следует из слов уполномоченной правительства республики по вопросам SAFE Магдалены Собковяк-Чернецкой.