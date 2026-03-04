Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE
15:38 04.03.2026
В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE
Польша отдаст Украине около двух миллиардов евро из средств, выделенных ей по европейской программе вооружения SAFE, следует из слов уполномоченной... РИА Новости, 04.03.2026
В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Польша отдаст Украине около двух миллиардов евро из средств, выделенных ей по европейской программе вооружения SAFE, следует из слов уполномоченной правительства республики по вопросам SAFE Магдалены Собковяк-Чернецкой.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE.
"Да, это будет небольшая часть, которая, я думаю, будет приближена к 4-5 процентам от всей суммы", - сказала Собковяк-Чернецкая в эфире телеканала TVN, отвечая на вопрос, будет ли часть денег, причитающихся Польше по данной программе использована для вооружения Украины.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
