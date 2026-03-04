В Варшаве заявили, что передадут Киеву два миллиарда евро по программе SAFE

ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Польша отдаст Украине около двух миллиардов евро из средств, выделенных ей по европейской программе вооружения SAFE, следует из слов уполномоченной правительства республики по вопросам SAFE Магдалены Собковяк-Чернецкой.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы Европейского союза по закупкам вооружения SAFE.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
