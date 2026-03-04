Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 04.03.2026
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными
Украинские военные на фронте массово употребляют синтетические наркотики, заявил главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.
В Польше заявили о массовом употреблении наркотиков украинскими военными

Польский комендант Боронь: ВСУ массово употребляют синтетические наркотики

Украинские военные. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские военные на фронте массово употребляют синтетические наркотики, заявил главный комендант польской полиции Марек Боронь в эфире радиостанции RMF FM.
"В связи с тем, что уже сейчас мы видим такие случаи, мы должны подготовиться к тому, что случится после окончания этих действий (боевых действий на Украине - ред.), и к лицам, которые употребляли эти наркотики", - сказал Боронь.
"Да. По нашей информации, это так", - заявил комендант, отвечая на вопрос, распространены ли наркотики среди украинских военных.
По его мнению, в этом нет ничего необычного. "Если мы вернемся к периоду Второй мировой войны или других конфликтов, то солдат кормили препаратами такого рода", - указал он.
Он уточнил, что данная ситуация отражается на количестве синтетических наркотиков, которые изымают в Польше, и количестве наркоманов, с которыми полицейским приходится иметь дело.
"Мы видим, сколько мы... ликвидируем синтетических наркотиков. Это десятки тонн. Сегодня это наркотики, которые во многих случаях употребляются на фронте. Сегодня мы имеем дело с трудными случаями вмешательств, когда человек не коммуницирует с нами, он очень сильно возбужден, агрессивен после употребления субстанции такого рода", - отметил Боронь.
При этом он опасается, что наркозависимые украинские военные начнут массово прибывать в Польшу.
"Я говорю о тех лицах, которые зависимы, которые сейчас находятся на фронте и могут приехать в Польшу, могут примкнуть к организованным преступным группировкам, захотят присоединиться к своим семьям", - посетовал комендант.
