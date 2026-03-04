https://ria.ru/20260304/politsija-2078504055.html
В Индонезии подтвердили смерть россиянки, утонувшей в океане
Полиция Индонезии подтвердила РИА Новости смерть россиянки Людмилы Папениной в больнице Джокьякарты, женщина погибла, утонув в океане. РИА Новости, 04.03.2026
В Индонезии подтвердили смерть россиянки, утонувшей в океане
ДЖАКАРТА, 4 мар - РИА Новости. Полиция Индонезии подтвердила РИА Новости смерть россиянки Людмилы Папениной в больнице Джокьякарты, женщина погибла, утонув в океане.
Ранее местные спасательные службы сообщили, что 51-летняя российская туристка погибла на пляже Парангтритис в Индонезии
2 марта, её унесло океанским течением.
"Мы, сотрудники Управления водной полиции региональной полиции Джокьякарты, хотели бы сообщить вам, что гражданка России
Папенина, 51 год, скончалась в региональной больнице Джокьякарты", - заявили агентству стражи порядка.
В посольстве РФ в Индонезии сообщили РИА Новости, что у погибшей не было родственников в России, поэтому необходимыми процедурами сейчас занимаются друзья женщины.
"Посольству известно о данном случае. В связи с отсутствием у погибшей родственников в России оказываем консультационное содействие относительно необходимых процедур ее друзьям, сопровождавшим ее в отпуске", - заявили РИА Новости в дипмиссии.