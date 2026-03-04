В Индонезии подтвердили смерть россиянки, утонувшей в океане

В посольстве РФ в Индонезии сообщили РИА Новости, что у погибшей не было родственников в России, поэтому необходимыми процедурами сейчас занимаются друзья женщины.

"Посольству известно о данном случае. В связи с отсутствием у погибшей родственников в России оказываем консультационное содействие относительно необходимых процедур ее друзьям, сопровождавшим ее в отпуске", - заявили РИА Новости в дипмиссии.