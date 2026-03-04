В Кузбассе задержали мужчину, поджегшего дом бывшей возлюбленной

КЕМЕРОВО, 4 мар – РИА Новости. Полицейские в Прокопьевске Кемеровской области по горячим следам задержали злоумышленника, который из мести поджег дом бывшей возлюбленной, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД по Прокопьевску заметили, что на улице Ленинградской горит частный дом. На место незамедлительно были вызваны оперативные службы. После ликвидации огня было установлено, что причиной пожара стал поджог.

Полицейские установили, что сгоревший дом принадлежит 42-летней прокопчанке, которая в момент пожара находилась по другому адресу. Сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и причинение тяжкого вреда здоровью 39-летний знакомый потерпевшей.

"Полицейские выяснили, что задержанный 20 лет назад состоял в отношениях с владелицей сгоревшего дома. В этот раз он пришел к ней с целью возобновить связь, но супруг прокопчанки оказался против. После этого злоумышленник решил отомстить бывшей возлюбленной, проник в ее жилище и растопил печь, куда предварительно залил горючую смесь", – сообщает ведомство

Уточняется, что сразу после возгорания он покинул место преступления, но был задержан сотрудниками полиции.