Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

Так, большинство мужчин (69%) покупают подарки к 8 Марта каждый год. Еще 19% делают это время от времени и лишь 5% никогда не участвуют в поздравлениях. При этом чаще всего мужчины планируют дарить подарки жене или партнерше - 67%, маме - 58%, ребенку - 23% и сестре - 22%.

"Несмотря на регулярность покупок, 74% мужчин признаются, что испытывают трудности при выборе подарка. Мужчинам старшего возраста выбирать проще: доля тех, кому это дается легко, у них выше, чем в среднем", - добавили в компании.

Отмечается, что на выбор подарка в первую очередь влияют личные предпочтения (60%) и бюджет (53%). За год заметно выросла ориентация на бюджет - с 43% до 53%. Молодежь чаще обращает внимание на удобство покупки, рекомендации и рекламу, тогда как старшее поколение стало чаще учитывать только цену, добавили аналитики.

При этом на поиск подарка 34% мужчин тратят от одного до трех часов, еще 27% - более трех часов. Молодежь в среднем уделяет этому больше времени, чем старшее поколение.