Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта
03:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/podarok-2078344382.html
Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта
Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2026
Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта
Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T03:42:00+03:00
2026-03-04T03:42:00+03:00
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, международный женский день
Общество, Россия, Международный женский день
Эксперты рассказали, как мужчины выбирают подарки на 8 Марта

РИА Новости: большинству россиян трудно выбрать подарок на 8 Марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Три четверти российских мужчин испытывают трудности при выборе подарка на 8 Марта, при этом чаще они дарят их жене или партнерше, чем маме, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.
Так, большинство мужчин (69%) покупают подарки к 8 Марта каждый год. Еще 19% делают это время от времени и лишь 5% никогда не участвуют в поздравлениях. При этом чаще всего мужчины планируют дарить подарки жене или партнерше - 67%, маме - 58%, ребенку - 23% и сестре - 22%.
"Несмотря на регулярность покупок, 74% мужчин признаются, что испытывают трудности при выборе подарка. Мужчинам старшего возраста выбирать проще: доля тех, кому это дается легко, у них выше, чем в среднем", - добавили в компании.
Отмечается, что на выбор подарка в первую очередь влияют личные предпочтения (60%) и бюджет (53%). За год заметно выросла ориентация на бюджет - с 43% до 53%. Молодежь чаще обращает внимание на удобство покупки, рекомендации и рекламу, тогда как старшее поколение стало чаще учитывать только цену, добавили аналитики.
При этом на поиск подарка 34% мужчин тратят от одного до трех часов, еще 27% - более трех часов. Молодежь в среднем уделяет этому больше времени, чем старшее поколение.
Чаще всего в качестве подарка выбирают цветы - 73%, сладости - 42% и косметику - 41%. При этом молодежь чаще остальных дарит сладости (48%), сертификаты на услуги (41%), одежду и аксессуары (30%) и путешествия (10%).
