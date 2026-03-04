Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта
05:50 04.03.2026
Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта - РИА Новости, 04.03.2026
Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта
Самыми необычными подарками, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, стали запчасть для автомобиля, квартира и противогаз, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T05:50:00+03:00
2026-03-04T05:50:00+03:00
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598345157_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bd08b2f7b4de2c784c3c7bfedb82c628.jpg
1920
1920
true
почта банк, международный женский день
Почта банк, Международный женский день, Общество
Россияне назвали самые необычные подарки на 8 Марта

РИА Новости: самыми необычными подарками на 8 Марта стали квартира и противогаз

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Самыми необычными подарками, которые россиянки когда-либо получали на 8 Марта, стали запчасть для автомобиля, квартира и противогаз, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почта банка".
"Самыми необычными подарками к 8 Марта, по словам участников, стали: запчасть на автомобиль, квартира, день в стрелковом клубе, путешествие на яхте, полет на параплане, мопед и даже противогаз. Впрочем, многие признались, что получают и дарят чаще всего стандартные подарки", - сообщается в исследовании банка, в котором принимали участие 1500 человек.
Согласно данным исследования, при выборе подарка женщине большинство россиян (43%) ориентируются на практичность и пользу. Еще 26% стремятся удивить и подарить эмоции, 19% придерживаются традиционных вариантов (цветы и конфеты), а 12% выбирают впечатления - билеты, мастер-классы или путешествия.
Половина участников (50%) начинают искать подарки примерно за неделю до праздника, 20% тщательно продумывают сюрприз за месяц и лишь 9% покупают подарок утром 8 марта или накануне вечером. При этом пятая часть опрошенных (21%) предпочитают дарить презенты без повода.
Бюджет на букет цветов у каждого третьего (35%) не превышает 1 500 рублей, 28% опрошенных готовы потратить от 1 500 до 3 000 рублей. В диапазоне от 3 000 до 5 000 рублей букеты покупают 13% россиян. Больше 5 000 рублей за букет готовы отдать 8% участников. Каждый шестой респондент (16%) вообще не дарит цветы.
На основной подарок (без учета цветов) 27% опрошенных выделяют до 1 500 рублей. Почти столько же (24%) закладывают бюджет от 1 500 до 3 000 рублей. От 3 000 до 5 000 рублей планируют отдать 13% участников опроса. Свыше 5 000 рублей на подарок готовы потратить 11% респондентов. Четверть (25%) ориентируются на конкретную ситуацию и не имеют фиксированной суммы.
Почта банкМеждународный женский деньОбщество
 
 
