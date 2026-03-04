Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым

"На позицию высадили в лесополосе и по рации сказали: идите по указаниям. Шли по рации два дня, а потом на ферму пришли. На ферме сказали: сидите и ждите указания, просто не высовывайтесь, сидите под полом. Доложили командованию, просили разрешения "откатиться". Нам сказали сидеть на месте. Все были "трехсотыми", - сказал Костюх.