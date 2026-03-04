https://ria.ru/20260304/plennyy-2078383923.html
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
Пленный украинский военнослужащий Сергей Костюх рассказал Минобороны РФ, как его руководство дало раненым команду сидеть на месте. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
