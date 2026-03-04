Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым - РИА Новости, 04.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 04.03.2026
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
Пленный украинский военнослужащий Сергей Костюх рассказал Минобороны РФ, как его руководство дало раненым команду сидеть на месте. РИА Новости, 04.03.2026
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым

Пленный ВСУ Костюх рассказал о приказе командования не отступать раненым

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Сергей Костюх рассказал Минобороны РФ, как его руководство дало раненым команду сидеть на месте.
"На позицию высадили в лесополосе и по рации сказали: идите по указаниям. Шли по рации два дня, а потом на ферму пришли. На ферме сказали: сидите и ждите указания, просто не высовывайтесь, сидите под полом. Доложили командованию, просили разрешения "откатиться". Нам сказали сидеть на месте. Все были "трехсотыми", - сказал Костюх.
После этого, по его словам, пришли российские солдаты и взяли всех в плен, за что они были благодарны.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Москалькова рассказала о военном ВСУ, который сдался в плен своему брату
2 марта, 19:06
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
