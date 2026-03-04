Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 04.03.2026 (обновлено: 19:54 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/pistorius-2078578213.html
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток - РИА Новости, 04.03.2026
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток
Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил отправку немецких военнослужащих на Ближний Восток. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:53:00+03:00
2026-03-04T19:54:00+03:00
в мире
германия
ближний восток
сша
фридрих мерц
борис писториус
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20260304/niderlandy-2078488849.html
германия
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, ближний восток, сша, фридрих мерц, борис писториус, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Ближний Восток, США, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток

Писториус: немецкие военные не будут участвовать в конфликте на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил отправку немецких военнослужащих на Ближний Восток.
"Германия не является стороной в войне. Немецкие вооруженные силы не будут участвовать в этой войне", - заявил Писториус, выступая в бундестаге.
В этой связи он заверил, что усилия Германии будут направлены на деэскалацию в ближневосточном регионе.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что власти Германии не получали просьб со стороны США и Израиля об участии бундесвера в военных операциях на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Нидерланды могут отправить военное судно в Средиземное море
Вчера, 15:25
 
В миреГерманияБлижний ВостокСШАФридрих МерцБорис ПисториусВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала