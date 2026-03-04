https://ria.ru/20260304/pistorius-2078578213.html
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток
В Минобороны Германии исключили отправку военных на Ближний Восток
Министр обороны ФРГ Борис Писториус исключил отправку немецких военнослужащих на Ближний Восток.
Писториус: немецкие военные не будут участвовать в конфликте на Ближнем Востоке