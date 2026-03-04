Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о темах совещания Путина с правительством - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 04.03.2026 (обновлено: 13:03 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/peskov-2078434704.html
Песков рассказал о темах совещания Путина с правительством
Песков рассказал о темах совещания Путина с правительством - РИА Новости, 04.03.2026
Песков рассказал о темах совещания Путина с правительством
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду среди прочего обсудит текущие острые вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:58:00+03:00
2026-03-04T13:03:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_151a89ef146644756086524e276cf057.jpg
https://ria.ru/20260304/putin-2078434123.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о темах совещания Путина с правительством

Песков: Путин на совещании с правительством обсудит текущие острые вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином в среду среди прочего обсудит текущие острые вопросы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Кремле Путин во второй половине дня имеет в виду провести совещание с членами правительства. Будут оперативные вопросы рассматриваться... Ну и также текущие острые вопросы", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в качестве профильной темы на совещании будут рассматриваться вопросы обеспечения регионов общественным транспортом. Также Путин по ВКС откроет ряд новых образовательных объектов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Путин и глава МИД Венгрии обсудят ситуацию с поставками нефти
Вчера, 12:56
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала