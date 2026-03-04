https://ria.ru/20260304/peskov-2078434589.html
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности - РИА Новости, 04.03.2026
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности