Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
12:58 04.03.2026 (обновлено: 13:16 04.03.2026)
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
россия, франция, париж, дмитрий песков, эммануэль макрон
Россия, Франция, Париж, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности

Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем глобальной безопасности

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявили, что Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам.
"Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности. Это очень важно", - сказал он журналистам, комментируя вопрос ядерного сдерживания.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
РоссияФранцияПарижДмитрий ПесковЭммануэль Макрон
 
 
