https://ria.ru/20260304/peskov-2078434458.html
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной - РИА Новости, 04.03.2026
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба". РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:57:00+03:00
2026-03-04T12:57:00+03:00
2026-03-04T13:10:00+03:00
экономика
россия
венгрия
словакия
дмитрий песков
нефтепровод "дружба"
иран
ормузский пролив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078111570.html
россия
венгрия
словакия
иран
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, словакия, дмитрий песков, нефтепровод "дружба", иран, ормузский пролив
Экономика, Россия, Венгрия, Словакия, Дмитрий Песков, Нефтепровод "Дружба", Иран, Ормузский пролив
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной
Песков назвал блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба" преднамеренной