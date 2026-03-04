Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной
12:57 04.03.2026 (обновлено: 13:10 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/peskov-2078434458.html
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной
Песков назвал блокировку поставок по "Дружбе" преднамеренной

Песков назвал блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба" преднамеренной

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал преднамеренной блокировку поставок по нефтепроводу "Дружба".
"Вы знаете, что есть покупатели нашей нефти, та же Венгрия, та же Словакия, которые сейчас сталкиваются с шантажом со стороны киевского режима. Имеется в виду шантаж, связанный с преднамеренной блокировкой поставок по нефтепроводу "Дружба", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обращались ли страны Европы к России с просьбой возобновить или увеличить поставки энергоносителей на фоне перекрытия Ормузского пролива и войны против Ирана.
Иран на фоне конфликта с США и Израилем объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив, в том числе и нефтяных танкеров, коммерческих и рыболовецких судов. Об этом заявил в ночь на среду заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде.
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
3 марта, 10:20
 
