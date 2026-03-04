Песков прокомментировал планы Германии сотрудничать с Францией в сфере ЯО

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Федеративной Республики Германия сотрудничать с Францией в сфере ядерного оружия, заявил, что нельзя забывать про режим нераспространения.