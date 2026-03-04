Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал планы Германии сотрудничать с Францией в сфере ЯО - РИА Новости, 04.03.2026
12:57 04.03.2026 (обновлено: 13:12 04.03.2026)
Песков прокомментировал планы Германии сотрудничать с Францией в сфере ЯО
Песков прокомментировал планы Германии сотрудничать с Францией в сфере ЯО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Федеративной Республики Германия сотрудничать с Францией в сфере ядерного оружия, заявил, что... РИА Новости, 04.03.2026
Песков прокомментировал планы Германии сотрудничать с Францией в сфере ЯО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Федеративной Республики Германия сотрудничать с Францией в сфере ядерного оружия, заявил, что нельзя забывать про режим нераспространения.
Президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в понедельник заявили, что Франция и Германия создали совместную группу по ядерным вопросам.
Песков назвал ядерное сдерживание краеугольным камнем безопасности
Вчера, 12:58
"Мы не должны забывать про режим нераспространения", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, восемь стран уже согласились присоединиться к диалогу о сотрудничестве по вопросам ядерного сдерживания.
Без Европы нельзя вести переговоры по стратстабильности, заявил Песков
Вчера, 13:03
 
