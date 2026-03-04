МИД ответил на вопрос о месте и времени проведения переговоров по Украине

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Информация о месте и времени проведения нового раунда переговоров по Украине будет доведена до общественности, как только она появится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы, наверное, знаете о нашей концепции, эти переговоры, безусловно, всегда комментируются, но не в виде предположений, а тогда, когда есть договоренность и есть понимание о формате информирования тоже. Состав делегации определен, ее главой по соответствующему распоряжению президента нашей страны назначен Владимир Ростиславович Мединский, он уполномочен предоставлять информацию о ходе и подробностях переговоров", - подчеркнула Захарова.