МИД ответил на вопрос о месте и времени проведения переговоров по Украине
2026-03-04T13:47:00+03:00
2026-03-04T13:47:00+03:00
2026-03-04T15:11:00+03:00
в мире, украина, россия, мария захарова
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Информация о месте и времени проведения нового раунда переговоров по Украине будет доведена до общественности, как только она появится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается времени и места проведения потенциального, следующего раунда, как только информация будет подтверждена или она вообще появится, как вы прекрасно знаете, она будет доведена до СМИ ", - сказала она в ходе брифинга
в среду.
"Вы, наверное, знаете о нашей концепции, эти переговоры, безусловно, всегда комментируются, но не в виде предположений, а тогда, когда есть договоренность и есть понимание о формате информирования тоже. Состав делегации определен, ее главой по соответствующему распоряжению президента нашей страны назначен Владимир Ростиславович Мединский, он уполномочен предоставлять информацию о ходе и подробностях переговоров", - подчеркнула Захарова.