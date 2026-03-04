https://ria.ru/20260304/pentagon-2078602030.html
Левитт заявила, что Пентагон расследует удар по школе в Иране
Левитт заявила, что Пентагон расследует удар по школе в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Левитт заявила, что Пентагон расследует удар по школе в Иране
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ответ на вопрос о том, причастен ли Израиль к удару по школе в Иране, вновь заявила, что Пентагон ведет... РИА Новости, 04.03.2026
Левитт заявила, что Пентагон расследует удар по школе в Иране
Левитт заявила, что Пентагон расследует удар по школе для девочек в Иране