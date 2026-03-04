Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/pentagon-2078596208.html
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине
Конфликт на Украине может быть урегулирован в короткие сроки при достижении политической договоренности, заявил в среду замглавы Пентагона по политическим делам РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:43:00+03:00
2026-03-04T21:43:00+03:00
в мире
украина
министерство обороны сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
https://ria.ru/20260304/pentagon-2078594519.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Министерство обороны США, Мирный план США по Украине
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине

Колби: конфликт на Украине можно быстро решить при наличии договоренностей

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине может быть урегулирован в короткие сроки при достижении политической договоренности, заявил в среду замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби.
"Я думаю, что многое уже было прояснено. Так что, если будет достигнуто политическое согласие, я думаю, это (урегулирование - ред.) может быть достигнуто довольно быстро", - сказал Колби во время выступления в Совете по международным делам.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Пентагон призвал ЕС наращивать арсенал независимо от ситуации на Украине
Вчера, 21:34
 
В миреУкраинаМинистерство обороны СШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала