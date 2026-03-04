https://ria.ru/20260304/pentagon-2078596208.html
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине
Конфликт на Украине может быть урегулирован в короткие сроки при достижении политической договоренности, заявил в среду замглавы Пентагона по политическим делам РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне рассказали, сколько займет решение конфликта на Украине
Колби: конфликт на Украине можно быстро решить при наличии договоренностей