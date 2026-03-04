https://ria.ru/20260304/pentagon-2078594277.html
США будут играть важную роль для безопасности Украины, заявил Пентагон
США будут играть важную роль для безопасности Украины, заявил Пентагон - РИА Новости, 04.03.2026
США будут играть важную роль для безопасности Украины, заявил Пентагон
США будут играть важную роль в будущем обеспечении безопасности Украины, заявил замглавы Пентагона Элбридж Колби, отказавшись привести подробности. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:32:00+03:00
2026-03-04T21:32:00+03:00
2026-03-04T21:32:00+03:00
в мире
сша
украина
европа
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:185:3067:1910_1920x0_80_0_0_e6b3c0a34bb90a0085bbc507756ef498.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078593006.html
сша
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3dd7a280405c78630652136bbe9f153a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, европа, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Европа, Министерство обороны США
США будут играть важную роль для безопасности Украины, заявил Пентагон
Пентагон: США будут играть важную роль в обеспечении безопасности Украины