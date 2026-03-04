Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
19:12 04.03.2026
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране
Министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
центральное разведывательное управление (цру)
иран
сша
в мире, иран, сша, пит хегсет, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Иран, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране

Хегсет: США не собираются вооружать курдскую оппозицию в Иране

© AP Photo / Konstantin ToropinГлава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Konstantin Toropin
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана.
"Я лишь скажу, что наши цели никак не привязаны к поддержке или снабжению каких-либо отдельных группировок. Мы знаем, чем занимаются другие стороны, но наши приоритеты лежат в иной плоскости", - сказал Хегсет во время пресс-брифинга в Пентагоне в ответ на просьбу подтвердить соответствующие сообщения СМИ.
Ранее в среду телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного чиновника о возможном участии сил иранской курдской оппозиции в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни. Как утверждает телеканал, ЦРУ якобы работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Пентагон опубликовал видео с поражением иранского корабля
В миреИранСШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
