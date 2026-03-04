https://ria.ru/20260304/pentagon-2078566642.html
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон не подтвердил, что США хотят вооружить курдскую оппозицию в Иране
Министр войны США Пит Хегсет отказался подтвердить сообщения СМИ о планах вооружить курдскую оппозицию для участия в наземной военной операции против Ирана. РИА Новости, 04.03.2026
