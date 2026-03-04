ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн в среду отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана.
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн в среду отказался оценить перспективы наземной операции против... РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
Кейн: Пентагон не будет комментировать вопрос о войсках США на земле
Пентагон. Архивное фото