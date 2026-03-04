Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
16:48 04.03.2026
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн в среду отказался оценить перспективы наземной операции против... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:48:00+03:00
2026-03-04T16:48:00+03:00
в мире
иран
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
в мире, иран, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Пентагоне не стали оценивать перспективы наземной операции против Ирана

Кейн: Пентагон не будет комментировать вопрос о войсках США на земле

© Фото : The Pentagon Official Web SiteПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : The Pentagon Official Web Site
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн в среду отказался оценить перспективы наземной операции против Ирана.
"Я не собираюсь комментировать вопрос о войсках США на земле. Я думаю, что это вопрос к политикам. И я не разрабатываю политику - я реализую политику", - ответил Кейн на вопрос о возможной отправке американских военных в Иран в рамках операции "Эпическая ярость".
