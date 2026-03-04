https://ria.ru/20260304/pentagon-2078520346.html
США пока не будут применять статью НАТО о коллективной обороне против Ирана
США пока не будут применять статью НАТО о коллективной обороне против Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
США пока не будут применять статью НАТО о коллективной обороне против Ирана
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США пока не видят никаких оснований для применений пятой статьи договора о НАТО после перехвата якобы иранской... РИА Новости, 04.03.2026
США пока не будут применять статью НАТО о коллективной обороне против Ирана
Хегсет: нет оснований думать, что против Ирана будет применена пятая статья НАТО