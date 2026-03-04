США пока не будут применять статью НАТО о коллективной обороне против Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США пока не видят никаких оснований для применений пятой статьи договора о НАТО после перехвата якобы иранской баллистической ракеты в воздушном пространстве Турции.

По данным ведомства, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. После падения фрагментов ракеты на территории страны администрация президента Турции заявила о готовности дать отпор любой атаке на республику на фоне эскалации вокруг Ирана и провести необходимые консультации с НАТО.