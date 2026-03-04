https://ria.ru/20260304/pentagon-2078516940.html
Пентагон расследует данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана
Пентагон расследует данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана
Пентагон проводит расследование данных об ударе по школе для девочек на юге Ирана, заявил глава министерства войны США Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон расследует данные об ударе по школе для девочек на юге Ирана
