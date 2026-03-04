https://ria.ru/20260304/pentagon-2078514388.html
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения - РИА Новости, 04.03.2026
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения
Операция США и Израиля против Ирана далека от завершения, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:38:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_45feea208990e978456df94e9e021914.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658a86a3cf50719d554c99a26875f182.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения
Кейн: операция США в Иране далека от завершения