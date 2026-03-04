Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 04.03.2026 (обновлено: 16:38 04.03.2026)
https://ria.ru/20260304/pentagon-2078514388.html
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения - РИА Новости, 04.03.2026
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения
Операция США и Израиля против Ирана далека от завершения, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:29:00+03:00
2026-03-04T16:38:00+03:00
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_45feea208990e978456df94e9e021914.jpg
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151123/50/1511235051_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658a86a3cf50719d554c99a26875f182.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль
В США заявили, что операция против Ирана далека от завершения

Кейн: операция США в Иране далека от завершения

CC BY 2.0 / brownpau / PentagonШтаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY 2.0 / brownpau / Pentagon
Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Операция США и Израиля против Ирана далека от завершения, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн.
"Все еще слишком рано... но баланс сил смещается. Нам всегда нужно помнить, что такие операции сложны, опасны и еще далеки от завершения", - сказал Кейн на пресс-конференции.
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала