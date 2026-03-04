https://ria.ru/20260304/pentagon-2078508255.html
В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана
В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана
США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:12:00+03:00
2026-03-04T16:12:00+03:00
2026-03-04T16:21:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_0:104:1000:667_1920x0_80_0_0_c8c60b461a5f7b0c6f6b7d67ef6bee9f.jpg
https://ria.ru/20260304/diesen-2078502588.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024969667_91:0:980:667_1920x0_80_0_0_82a0dc2445f0f8142bb25f02358907ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана, пит хегсет
В мире, Иран, Израиль, США, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана, Пит Хегсет
В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана
Хегсет: США намерены установить контроль над воздушным пространством Ирана