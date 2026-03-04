В Пентагоне заявили о намерении установить контроль над небом Ирана

ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США и Израиль в ближайшие дни намерены установить полный контроль над воздушным пространством Ирана, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет.

"Начиная с прошлой ночи, и это завершится через несколько дней, меньше чем через неделю, двое самых мощных ВВС в мире возьмут под контроль иранское небо", - сказал он журналистам.