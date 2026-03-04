https://ria.ru/20260304/pentagon-2078507858.html
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в среду, что запасы авиабомб, которыми располагают Соединенные Штаты, являются неограниченными. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
пит хегсет
министерство обороны сша
gps
военная операция сша и израиля против ирана
