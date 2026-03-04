Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными
16:11 04.03.2026 (обновлено: 16:19 04.03.2026)
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными - РИА Новости, 04.03.2026
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в среду, что запасы авиабомб, которыми располагают Соединенные Штаты, являются неограниченными. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, пит хегсет, министерство обороны сша, gps, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Пит Хегсет, Министерство обороны США, GPS, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава Пентагона назвал американские запасы авиабомб неограниченными

Хегсет назвал американские запасы авиабомб неограниченными

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил в среду, что запасы авиабомб, которыми располагают Соединенные Штаты, являются неограниченными.
"Теперь, когда мы полностью контролируем небо, мы будем использовать 500-фунтовые, 1000-фунтовые и 2000-фунтовые высокоточные гравитационные бомбы с GPS и лазерным наведением, запасы которых у нас практически неограниченны", - сказал он на брифинге.
Парк Корпуса стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Не спеша уничтожают". На Западе заявили об ужасе от новых вооружений Ирана
Вчера, 03:57
 
В миреПит ХегсетМинистерство обороны СШАGPSВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Версия 2023.1 Beta
