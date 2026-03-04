https://ria.ru/20260304/pentagon-2078507507.html
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась - РИА Новости, 04.03.2026
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что прошедшие дни операции Соединенных Штатов против Ирана - это только начало. РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Хегсет: прошедшие дни операции против Ирана - это только начало