Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
16:10 04.03.2026
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась
Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что прошедшие дни операции Соединенных Штатов против Ирана - это только начало. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:10:00+03:00
2026-03-04T16:16:00+03:00
Глава Пентагона утверждает, что операция против Ирана только началась

Хегсет: прошедшие дни операции против Ирана - это только начало

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что прошедшие дни операции Соединенных Штатов против Ирана - это только начало.
"Прошло всего четыре дня, а результаты невероятны... Мы только начали охотиться, деморализовывать, уничтожать и сводить на нет их (Ирана - ред.) силы", - заявил министр на брифинге.
Хегсет добавил, что авиация США "несет с небес смерть и разрушение".
Шеф Пентагона прокомментировал потопление США иранского судна
