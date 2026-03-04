Рейтинг@Mail.ru
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/pentagon-2078505743.html
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране
Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн начали пресс-конференцию по Ирану, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:07:00+03:00
2026-03-04T16:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077973901_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_b2755ac959d3609c87d0f67efb6e3fda.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078352596.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077973901_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9b5e90554eab04cf86dbc978c817a53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране

РИА Новости: в США началась пресс-конференция Пентагона об операции в Иране

© REUTERS / Elizabeth FrantzМинистр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне
Министр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Elizabeth Frantz
Министр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн начали пресс-конференцию по Ирану, передает корреспондент РИА Новости.
Днем ранее оба участвовали в закрытых слушаниях в конгрессе, где отвечали на вопросы законодателей о причинах начала операции против Ирана и ходе боевых действий.
Как потом сообщили журналистам представители Демократической партии США, им не удалось получить ответы на вопросы о "шокирующих причинах" и сроках операции. По их словам, доказательства существования угрозы со стороны Ирана тоже представлены не были.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Сообщили президенту". На Западе рассказали, чем Иран напугал Пентагон
Вчера, 05:48
 
В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала