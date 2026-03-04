https://ria.ru/20260304/pentagon-2078505743.html
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране - РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране
Министр войны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн начали пресс-конференцию по Ирану, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:07:00+03:00
2026-03-04T16:07:00+03:00
2026-03-04T16:07:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077973901_0:33:3072:1760_1920x0_80_0_0_b2755ac959d3609c87d0f67efb6e3fda.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078352596.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/02/2077973901_80:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9b5e90554eab04cf86dbc978c817a53d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Пентагон начал пресс-конференцию об операции в Иране
РИА Новости: в США началась пресс-конференция Пентагона об операции в Иране