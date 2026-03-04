Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок - РИА Новости, 04.03.2026
03:35 04.03.2026
Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок
Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок
США в ходе атаки на Иран поразили сотни пусковых ракетных установок, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэд Купер. РИА Новости, 04.03.2026
Пентагон заявил об уничтожении сотен иранских пусковых установок

Пентагон: США нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте взрыва в Тегеране
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте взрыва в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США в ходе атаки на Иран поразили сотни пусковых ракетных установок, утверждает глава центрального командования Пентагона Брэд Купер.
"Мы нанесли серьезный ущерб ПРО Ирана и уничтожили сотни иранских пусковых установок для баллистических ракет и дронов", - говорится в опубликованном видеообращении Купера.
По его словам, в ударах по Ирану участвуют бомбардировщики В-1 и В-2, которые нацелились на объекты глубоко внутри Ирана, и В-52, который нанес удар по постам командования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
