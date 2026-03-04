Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании

"Мы были в аэропорту, нас сразу погрузили в автобусы и повезли далеко за город, в пустыню, километров за 60-70, в отель. Все дни кормили и каждый день говорили, когда будем отъезжать. Каждый день все менялось. И вот это первый рейс", - рассказала Светлана.