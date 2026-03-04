Рейтинг@Mail.ru
МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
14:52 04.03.2026
МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
Свыше 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявлено со стороны МВД в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
происшествия
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
россия
происшествия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

Колокольцев: выявлено 14 тыс связанных с незаконным оборотом оружия преступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявлено со стороны МВД в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Органами внутренних дел выявлено свыше 14 тысяч преступлений указанной категории. Изъято порядка 7 тысяч единиц вооружения, в том числе около 5 тысяч огнестрельного, более 300 тысяч боеприпасов, 1,5 тонны взрывчатых веществ", - заявил он на заседании коллегии МВД.
ПроисшествияВладимир КолокольцевМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Заголовок открываемого материала