МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявлено со стороны МВД в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Органами внутренних дел выявлено свыше 14 тысяч преступлений указанной категории. Изъято порядка 7 тысяч единиц вооружения, в том числе около 5 тысяч огнестрельного, более 300 тысяч боеприпасов, 1,5 тонны взрывчатых веществ", - заявил он на заседании коллегии МВД.