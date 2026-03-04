https://ria.ru/20260304/oruzhie-2078478246.html
МВД выявило 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия
Свыше 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявлено со стороны МВД в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 04.03.2026
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Свыше 14 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, выявлено со стороны МВД в 2025 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Органами внутренних дел выявлено свыше 14 тысяч преступлений указанной категории. Изъято порядка 7 тысяч единиц вооружения, в том числе около 5 тысяч огнестрельного, более 300 тысяч боеприпасов, 1,5 тонны взрывчатых веществ", - заявил он на заседании коллегии МВД.