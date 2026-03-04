Рейтинг@Mail.ru
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России - РИА Новости, 04.03.2026
21:24 04.03.2026
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по... РИА Новости, 04.03.2026
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
"Мне необходимо прорвать эту нефтяную блокаду. Мне нужно, чтобы нефть шла. Я должен оказать давление на украинцев, чтобы нефть шла. Всеми средствами, включая обращение в ЕС, я поставил себе целью добиться этого", - сказал Орбан в эфире телеканала ATV.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
 
