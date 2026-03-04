БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает целью всеми средствами оказать давление на Украину, чтобы та возобновила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России - РИА Новости, 04.03.2026
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
04.03.2026
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради нефти из России
Орбан пообещал оказывать давление на Украину ради прокачки нефти из РФ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото