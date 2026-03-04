Рейтинг@Mail.ru
13:54 04.03.2026
Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы"
Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы"
Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы"
Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы", требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор... РИА Новости, 04.03.2026
венгрия, украина, владимир зеленский, виктор орбан
Венгрия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан
Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы"

Орбан потребовал от Зеленского пустить комиссию по инспекции "Дружбы" на Украину

БУДАПЕШТ, 4 мар - РИА Новости. Венгрия создала комиссию для инспекции состояния "Дружбы", требует, чтобы Владимир Зеленский пустил ее на Украину, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Мы решили создать комиссию по расследованию фактов... Ее задача - оценить реальное состояние нефтепровода "Дружба" на месте. Мы требуем от Зеленского разрешить нашим инспекторам въехать на Украину и провести инспекцию трубопровода", - сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
