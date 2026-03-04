https://ria.ru/20260304/opg-2078480296.html
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год - РИА Новости, 04.03.2026
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества в 2025 году, это на одну треть больше аналогичного периода 2024 года, сообщил глава министерства РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T14:58:00+03:00
2026-03-04T14:58:00+03:00
2026-03-04T14:58:00+03:00
владимир колокольцев
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20260304/prestupleniya-2078475276.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
Колокольцев: в России в 2025 году выявили 230 случаев организации ОПГ