В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
14:58 04.03.2026
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год
Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества в 2025 году, это на одну треть больше аналогичного периода 2024 года, сообщил глава министерства РИА Новости, 04.03.2026
В России выявили 230 случаев организации преступного сообщества за год

Сотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества в 2025 году, это на одну треть больше аналогичного периода 2024 года, сообщил глава министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Совместно с Федеральной службой безопасности, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и Федеральной службой исполнения наказаний осуществляется противодействие организованной преступности. Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества, а это на одну треть больше аналогичного периода прошлого года", - сказал Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии МВД РФ.
В России уменьшилось число убийств и краж
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
