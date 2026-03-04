Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 04.03.2026
Представитель ООН по детям хочет посетить Россию

Алимов: Спецпредставитель генсека ООН Фрейзер хочет посетить Россию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специальный представитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер хочет посетить РФ, Москва готова отвезти ее в новые регионы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"Есть интерес приехать сюда у специального представителя генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Мы размышляем над этим. Мы готовы отвезти ее в новые регионы", - сказал Алимов в беседе с агентством.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
МИД: западные статьи об убитых на Донбассе детях вышли за нормы морали
Вчера, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваООНОбщество
 
 
