Представитель ООН по детям хочет посетить Россию

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специальный представитель генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванесса Фрейзер хочет посетить РФ, Москва готова отвезти ее в новые регионы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.