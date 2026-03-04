https://ria.ru/20260304/oman-2078339529.html
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о взрыве рядом с судном в 137 морских милях к востоку от оманского... РИА Новости, 04.03.2026
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
В Омане в 137 морских милях от Маската рядом с судном прогремел взрыв