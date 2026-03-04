Рейтинг@Mail.ru
В Омане прогремел взрыв рядом с судном - РИА Новости, 04.03.2026
02:41 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/oman-2078339529.html
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
В Омане прогремел взрыв рядом с судном
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о взрыве рядом с судном в 137 морских милях к востоку от оманского... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
маскат (город)
оман
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, маскат (город), оман, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Маскат (город), Оман, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Омане прогремел взрыв рядом с судном

В Омане в 137 морских милях от Маската рядом с судном прогремел взрыв

Порт Дукм, Оман
Порт Дукм, Оман
Порт Дукм, Оман. Архивное фото
Порт Дукм, Оман. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о взрыве рядом с судном в 137 морских милях к востоку от оманского Маската, судно и экипаж в безопасности.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 137 морских милях к востоку от Маската, Оман. Капитан сообщил о громком взрыве в непосредственной близости от судна, за которым последовало задымление. Судно и экипаж в безопасности", - говорится в сообщении UKMTO.
Ранее Иран сообщил, что закрыл Ормузский пролив для движения судов.
Пожар на танкере в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ВМС Ирана заявили о ракетных ударах в Ормузском проливе
В миреМаскат (город)ОманИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
