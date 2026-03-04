Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии рухнула крыша пятиэтажного дома - РИА Новости, 04.03.2026
01:52 04.03.2026
В Чувашии рухнула крыша пятиэтажного дома
В Чувашии рухнула крыша пятиэтажного дома

В Чувашии из-за скопившегося снега рухнула крыша пятиэтажного дома

Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Крыша пятиэтажного дома обрушилась на площади 400 квадратных метров в городе Алатырь в Чувашии, повредив систему теплоснабжения, сообщает администрация Алатырского муниципального округа.
"Третьего марта в 17:00 мск по адресу Алатырь, мкр. Стрелка, д. 34 произошло обрушение кровли (скатной крыши) многоквартирного кирпичного дома над первым и вторым подъездами площадью около 400 кв. м. Пострадавших нет", - сообщается на странице администрации округа в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что при обрушении была повреждена система теплоснабжения, в связи с чем было отключено отопление дома, а также перекрыта система газоснабжения первого и второго подъездов.
"В указанных подъездах проживают 60 человек, в том числе 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет. Дети размещены у родственников. Подготовлен пункт временного размещения жителей в гостинице "Заря", - подчеркивается в сообщении.
Работы по разбору обрушившейся кровли и восстановлению подачи тепло- и газоснабжения возобновятся в 6.00 мск, добавили в администрации округа.
Как уточняет прокуратура Чувашии, частичное разрушение кровли пятиэтажного жилого дома 1970 года постройки произошло "в том числе в результате скопления снега на крыше".
"Алатырская межрайонная прокуратура держит на контроле соблюдение прав жителей многоквартирного дома, пострадавшего от повреждения кровли", - сообщили в ведомстве.
По представленной прокуратуре информации, капитальный ремонт крыши дома был запланирован на 2027 год.
ПроисшествияАлатырь
 
 
