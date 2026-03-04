Рейтинг@Mail.ru
21:48 04.03.2026 (обновлено: 21:56 04.03.2026)
В ОАЭ обстановка становится спокойнее
В ОАЭ обстановка становится спокойнее
Обстановка в ОАЭ становится спокойнее, туристы прогуливаются по улицам, посещают пляжи и рестораны, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T21:48:00+03:00
2026-03-04T21:56:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана, в мире, оаэ
Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, ОАЭ
В ОАЭ обстановка становится спокойнее

В ОАЭ обстановка становится спокойнее, туристы посещают пляжи и рестораны

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Обстановка в ОАЭ становится спокойнее, туристы прогуливаются по улицам, посещают пляжи и рестораны, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Машин на дорогах все еще меньше, чем обычно, однако это может быть связано со священным месяцем мусульман Рамаданом, во время которого интенсивность городской жизни, как правило, снижается. Компании переходят из удаленного режима работы в очный, школьники остаются на домашнем обучении до конца недели.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство. Наибольшее число заблокированных туристов оказалось в ОАЭ.
