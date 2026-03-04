Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/oae-2078588011.html
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев - РИА Новости, 04.03.2026
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев
Власти ОАЭ решили не штрафовать иностранцев, задержавшихся в стране больше разрешенного срока из-за ситуации в регионе, заявило Федеральное управление по... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:44:00+03:00
2026-03-04T20:44:00+03:00
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_2090f3096fa6396a6a4a3e04ce8eed63.jpg
https://ria.ru/20260304/passazhirka-2078548794.html
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2d4eae140f0be5db09185ee2c4f0e121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, в мире
ОАЭ, В мире
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев

Власти ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 4 мар – РИА Новости. Власти ОАЭ решили не штрафовать иностранцев, задержавшихся в стране больше разрешенного срока из-за ситуации в регионе, заявило Федеральное управление по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов.
"Управление решило отменить штрафы в отношении иностранцев, которые не смогли уехать из ОАЭ из-за задержки авиарейсов ввиду экстраординарных обстоятельств в регионе, вызвавших закрытие воздушного пространства", - цитирует госагентство WAM заявление ведомства.
Решение касается иностранцев с любыми видами виз, а также обладателей ВНЖ, срок действия которых истек в преддверии отъезда. Речь идет о штрафах, введенных с 28 февраля.
Район Даунтаун Дубай в Дубае - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Вернувшаяся из ОАЭ туристка оценила работу авиакомпании
Вчера, 18:01
 
ОАЭВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала