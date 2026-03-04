ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев

СТАМБУЛ, 4 мар – РИА Новости. Власти ОАЭ решили не штрафовать иностранцев, задержавшихся в стране больше разрешенного срока из-за ситуации в регионе, заявило Федеральное управление по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов.

Решение касается иностранцев с любыми видами виз, а также обладателей ВНЖ, срок действия которых истек в преддверии отъезда. Речь идет о штрафах, введенных с 28 февраля.