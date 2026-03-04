https://ria.ru/20260304/oae-2078588011.html
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев
Власти ОАЭ решили не штрафовать иностранцев, задержавшихся в стране больше разрешенного срока из-за ситуации в регионе, заявило Федеральное управление по... РИА Новости, 04.03.2026
ОАЭ отменили штрафы для задержавшихся из-за событий в регионе иностранцев
СТАМБУЛ, 4 мар – РИА Новости. Власти ОАЭ решили не штрафовать иностранцев, задержавшихся в стране больше разрешенного срока из-за ситуации в регионе, заявило Федеральное управление по идентичности, гражданству, таможням и безопасности портов.
"Управление решило отменить штрафы в отношении иностранцев, которые не смогли уехать из ОАЭ
из-за задержки авиарейсов ввиду экстраординарных обстоятельств в регионе, вызвавших закрытие воздушного пространства", - цитирует госагентство WAM
заявление ведомства.
Решение касается иностранцев с любыми видами виз, а также обладателей ВНЖ, срок действия которых истек в преддверии отъезда. Речь идет о штрафах, введенных с 28 февраля.