https://ria.ru/20260304/oae-2078485446.html
В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны
В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны - РИА Новости, 04.03.2026
В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны
Жертвами падения обломков с начала эскалации в регионе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали три гражданина стран Южной Азии, 78 человек разных... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:14:00+03:00
2026-03-04T15:14:00+03:00
2026-03-04T15:14:00+03:00
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
непал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_eb2f87a554446a13208d67ab77acaa49.jpg
https://ria.ru/20260303/oae-2078306225.html
оаэ
непал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072142386_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_71887a0efd9c38089577a6bb7ed90b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, непал
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Непал
В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны
МО ОАЭ: с начала конфликта на Ближнем Востоке в стране погибли три человека