В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны
15:14 04.03.2026
В ОАЭ с начала эскалации погибли три человека, сообщили в минобороны
в мире
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
непал
оаэ
непал
в мире, оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, непал
В мире, ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, Непал
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
ДОХА, 4 мар - РИА Новости. Жертвами падения обломков с начала эскалации в регионе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали три гражданина стран Южной Азии, 78 человек разных национальностей пострадали, сообщило в среду министерство обороны ОАЭ.
"В результате атак на территорию ОАЭ погибли три гражданина Бангладеш, Непала и Пакистана, а также небольшие ранения получили граждане 16 стран, включая подданных ОАЭ", - отметили в министерстве.
Флаг Объединенных Арабских Эмиратов на фоне небоскребов Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ОАЭ рассматривают возможность военного ответа на удары Ирана, пишут СМИ
3 марта, 20:33
 
В миреОАЭВоенная операция США и Израиля против ИранаНепал
 
 
