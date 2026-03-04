Рейтинг@Mail.ru
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
Туризм
Туризм
 
01:42 04.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ - РИА Новости, 04.03.2026
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ
Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере
Дарья Буймова
Дарья Буймова
дубай, оаэ, москва, аэрофлот, s7 airlines, уральские авиалинии, военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Туризм, Дубай, ОАЭ, Москва, Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии, Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

Российские авиакомпании 3 марта продолжат выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.
Вывозные рейсы из ОАЭ анонсировали авиакомпании "Аэрофлот", S7 ("Сибирь") и "Уральские авиалинии". "Аэрофлот" запланировал два рейса из Дубая в Москву и Краснодар, S7 выполнит один рейс из Дубая в Москву. "Уральские авиалинии" сообщили о планах выполнить один рейс из Дубая в Екатеринбург, два рейса из Рас-эль-Хаймы в Москву и один рейс из Рас-эль-Хаймы в Сочи.
Спецборт МЧС привез в Россию 117 россиян, покинувших Иран через наземные пункты пропуска Азербайджана - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Спецборт МЧС с россиянами, покинувшими Иран, вылетел в Москву из Баку
01:06
Рейсы для вывоза туристов из ОАЭ в первую очередь предназначены для пассажиров, которые должны были вылететь в Россию 28 февраля и далее.
Первые вывозные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая уже прибыли в "Шереметьево", сейчас в Москву летят еще один самолет "Аэрофлота" из Абу-Даби и Boeing "Победы" из Дубая.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Наибольшее число туристов оказались заблокированными в ОАЭ. В настоящее время эмиратские и российские авиакомпании их вывозят.
Пляж в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Туроператор рассказал, какие страны могут заменить россиянам Ближний Восток
Вчера, 20:19
 
