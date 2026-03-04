Российские авиакомпании продолжат вывозные рейсы из ОАЭ

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Российские авиакомпании 3 марта планируют продолжить выполнение вывозных рейсов из ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, всего запланировано по меньшей мере семь рейсов, следует из пресс-релизов авиакомпаний.

Рейсы для вывоза туристов из ОАЭ в первую очередь предназначены для пассажиров, которые должны были вылететь в Россию 28 февраля и далее.

Первые вывозные рейсы авиакомпании "Аэрофлот" из Дубая уже прибыли в " Шереметьево ", сейчас в Москву летят еще один самолет "Аэрофлота" из Абу-Даби и Boeing "Победы" из Дубая.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.