Власти ОАЭ запретили завозить в страну авиапассажиров

МИНСК, 4 мар - РИА Новости. Власти Объединенных Арабских Эмиратов после обострения ситуации на Ближнем Востоке запретили прибытие в страну авиапассажиров, сообщил генеральный директор белорусской авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.

Гендиректор заявил, что, несмотря на убыточность вывозных рейсов, белорусский национальный авиаперевозчик не требует со своих клиентов дополнительной платы.