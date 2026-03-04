https://ria.ru/20260304/nikolaev-2078525864.html
В Николаеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:57:00+03:00
2026-03-04T16:57:00+03:00
2026-03-04T17:02:00+03:00
