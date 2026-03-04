Нидерланды могут отправить военное судно в Средиземное море

ГААГА, 4 мар - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос об отправке военного судна в Средиземное море для поддержки авианосца "Шарль де Голль" по просьбе Франции, говорится в письме глав МИД и минобороны королевства парламенту.

"Правительство настоящим информирует Палату представителей (нижнюю палату парламента) о том, что оно изучает целесообразность и осуществимость данного развертывания", - сообщили в письме министр иностранных дел Том Берендсен и министр обороны Дилан Йешилгёз-Зегериус.