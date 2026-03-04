Нидерланды могут отправить военное судно в Средиземное море

ГААГА, 4 мар - РИА Новости. Нидерланды рассматривают вопрос об отправке военного судна в Средиземное море для поддержки авианосца "Шарль де Голль" по просьбе Франции, говорится в письме глав МИД и минобороны королевства парламенту.
Согласно письму, Франция 3 марта обратилась к Нидерландам с просьбой поддержать французский авианосец "Шарль де Голль", входящий в состав авианосной ударной группы в восточном Средиземноморье.
Запрос касается оборонительного развертывания фрегата ПВО Evertsen, который находился с составом авианосной группы в Балтийском море.
"Правительство настоящим информирует Палату представителей (нижнюю палату парламента) о том, что оно изучает целесообразность и осуществимость данного развертывания", - сообщили в письме министр иностранных дел Том Берендсен и министр обороны Дилан Йешилгёз-Зегериус.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что распорядился передислоцировать авианосец "Шарль де Голль" вместе с авианосной группой из Балтийского моря в Средиземное.