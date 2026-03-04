Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
04.03.2026
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве - РИА Новости, 04.03.2026
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве
Россияне, использующие искусственный интеллект для генерации изображений, чаще всего просят его создать портрет или аватарку, любители музыки хотят получить... РИА Новости, 04.03.2026
технологии
общество
россия
россия
технологии, общество, россия
Технологии, Общество, Россия
Стало известно, для чего россияне используют ИИ в творчестве

РИА Новости: россияне чаще всего просят ИИ создать портрет или аватарку

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россияне, использующие искусственный интеллект для генерации изображений, чаще всего просят его создать портрет или аватарку, любители музыки хотят получить композицию, посвященную конкретному человеку, а при создании видеороликов чаще всего "оживляют" фотографию или заказывают поздравление, подсчитали для РИА Новости в платформе нейросетей ruGPT.io.
Эксперты проанализировали более миллиона "творческих" запросов россиян к ИИ, из них примерно 100 тысяч пришлось на создание музыки или видеороликов и чуть больше 900 тысяч - на генерацию изображений.
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Большинство россиян не могут отличить дипфейки от реальных фотографий
3 июня 2025, 05:52
"Если смотреть на задачи для генерации изображений, то чаще всего пользователи просят ИИ сделать портреты и аватары, на них приходится 22% запросов. Следующий популярный запрос связан с аниме и стилизацией - 18%. Далее идут запросы для айдентики: логотипы и брендинг составляют 14%, а иллюстрации - 12%. Отдельно выделяются маркетинговые и товарные визуалы, их доля составляет 5%", - отметили в компании.
Там добавили, что для создания видео чаще выбирают форматы, где нейросеть опирается на готовый сценарий. В 18% случаев запрос был связан с оживлением фотографий, на втором месте идут поздравления (примерно 16%), затем - рекламные ролики (14% запросов). Помимо этого, россияне обращаются за созданием видео про животных, генерацией фэнтези-персонажей и анимации.
"В музыкальных запросах чаще всего встречаются сценарии, которые легко представить как личное послание или песню для конкретного человека. Самая популярная тема связана с любовью и отношениями, на нее приходится 22%. Следом идут патриотические мотивы с долей 18%, а также поздравления, которые составляют 17%", - отмечается в материалах.
Еще 11% "музыкальных" запросов посвящены семье и близким. Также в числе частых сценариев есть запросы на грустную лирику и рефлексию и на юмористические треки, по 8% в каждом случае.
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Опрос показал, сколько россиян оценивают работу, выполненную ИИ как халтуру
25 февраля 2025, 07:38
 
