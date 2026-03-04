Рейтинг@Mail.ru
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/neft-2078441431.html
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА - РИА Новости, 04.03.2026
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА
Крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре не пострадал в результате атаки БПЛА, сообщило минобороны королевства. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:22:00+03:00
2026-03-04T13:22:00+03:00
в мире
саудовская аравия
иран
израиль
saudi aramco
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/95/1559709551_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_8f3b5af0783f41714328b374e90c2776.jpg
https://ria.ru/20260304/ssha-2078356032.html
https://ria.ru/20260304/aravija-2078355893.html
саудовская аравия
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/95/1559709551_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4006dfa57d2da4504bd290b5c169d57e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, иран, израиль, saudi aramco, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Саудовская Аравия, Иран, Израиль, Saudi Aramco, Военная операция США и Израиля против Ирана
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА

НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА

© РИА Новости НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии
 НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости
НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 4 мар - РИА Новости. Крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре не пострадал в результате атаки БПЛА, сообщило минобороны королевства.
"По предварительным результатам, атака на НПЗ была осуществлена с помощью БПЛА и не нанесла ущерба", - сообщил представитель минобороны в соцсети X.
Дым над нефтеперерабатывающим заводом в Рас-Тануре, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Госдеп разрешил госслужащим покинуть Саудовскую Аравию
Вчера, 06:29
Иран не наносил удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии, атаку по НПЗ Saudi Aramco провел Израиль, сообщило в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный военный источник.
В понедельник Saudi Aramco сообщила, что обломки двух сбитых беспилотников упали на НПЗ в Рас-Таннуре, из-за чего возник небольшой пожар и были остановлены некоторые производственные установки, при этом никто не пострадал. Компания отметила, что это не повлияло на поставки нефти.
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ПВО Саудовской Аравии уничтожила две крылатые ракеты
Вчера, 06:28
 
В миреСаудовская АравияИранИзраильSaudi AramcoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала