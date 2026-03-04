https://ria.ru/20260304/neft-2078441431.html
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии не пострадал после атаки БПЛА
Крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре не пострадал в результате атаки БПЛА, сообщило минобороны королевства. РИА Новости, 04.03.2026
