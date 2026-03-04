Киев шантажирует Венгрию и Словакию из-за российской нефти, заявил Песков

https://ria.ru/20260304/neft-2078434971.html
Венгрия и Словакия, покупающие российскую нефть, сталкиваются с шантажом со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:59:00+03:00
2026-03-04T12:59:00+03:00
2026-03-04T13:06:00+03:00
венгрия, словакия, россия, дмитрий песков, украина, иран
