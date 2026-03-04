Рейтинг@Mail.ru
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ
09:45 04.03.2026 (обновлено: 15:40 04.03.2026)
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ
Американские сланцевые компании не смогут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать ее возможный дефицит из-за конфликта с Ираном, пишет Financial Times со... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
персидский залив
сша
дональд трамп
goldman sachs
международное энергетическое агентство
brent
иран
персидский залив
сша
в мире, иран, персидский залив, сша, дональд трамп, goldman sachs, международное энергетическое агентство, brent
В мире, Иран, Персидский залив, США, Дональд Трамп, Goldman Sachs, Международное энергетическое агентство, Brent
США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ

FT: сланцевые компании США не смогут быстро нарастить добычу нефти

Нефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские сланцевые компании не смогут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать ее возможный дефицит из-за конфликта с Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
"Руководители <...> предупредили, что для существенного увеличения добычи потребуются месяцы", — говорится в материале.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Аналитик спрогнозировал стоимость нефти весной
3 марта, 11:48
По словам основателя компании Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда, производители не будут запускать новые буровые программы, пока не убедятся в устойчивом характере роста цен на сырье. Такая осторожность вызвана тем, что до этого компании, наоборот, сокращали инвестиции, добычу и сотрудников, отметил он.
Накануне котировки нефти марки Brent поднимались выше 85 долларов за баррель из-за возможных перебоев поставок из Персидского залива.
Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что сложившаяся ситуация может значительно повлиять на рынок. По оценкам аналитиков Goldman Sachs и Wood Mackenzie, длительное нарушение поставок чревато взлетом цен на нефть: один баррель будет стоить выше 100 долларов.
Однако, как пишет газета, даже дополнительные объемы добычи сырья в США будут недостаточными: по мнению Международного энергетического агентства, в краткосрочной перспективе сланцевая отрасль может увеличить объем добычи на порядка 400 тысяч баррелей в сутки, в то время как в странах Персидского залива за этот период извлекается примерно 20 миллионов баррелей.
Аналитики JPMorgan отмечают, что наращивание объемов добычи потребует нескольких месяцев из-за сроков бурения, заканчивания скважин и запуска инфраструктуры.
В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Ночью ВМС КСИР сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом. Движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию стало невозможным. В корпусе добавили, что уничтожили там более десяти танкеров.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Аналитик предрек рост цен на нефть при перекрытии Ираном Ормузского пролива
2 марта, 19:19
 
В миреИранПерсидский заливСШАДональд ТрампGoldman SachsМеждународное энергетическое агентствоBrent
 
 
