США не смогут быстро компенсировать возможный дефицит нефти, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американские сланцевые компании не смогут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать ее возможный дефицит из-за конфликта с Ираном, пишет Американские сланцевые компании не смогут нарастить добычу нефти, чтобы компенсировать ее возможный дефицит из-за конфликта с Ираном, пишет Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

"Руководители <...> предупредили, что для существенного увеличения добычи потребуются месяцы", — говорится в материале.

По словам основателя компании Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда, производители не будут запускать новые буровые программы, пока не убедятся в устойчивом характере роста цен на сырье. Такая осторожность вызвана тем, что до этого компании, наоборот, сокращали инвестиции, добычу и сотрудников, отметил он.

Накануне котировки нефти марки Brent поднимались выше 85 долларов за баррель из-за возможных перебоев поставок из Персидского залива.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что сложившаяся ситуация может значительно повлиять на рынок. По оценкам аналитиков Goldman Sachs и Wood Mackenzie, длительное нарушение поставок чревато взлетом цен на нефть: один баррель будет стоить выше 100 долларов.

Однако, как пишет газета, даже дополнительные объемы добычи сырья в США будут недостаточными: по мнению Международного энергетического агентства , в краткосрочной перспективе сланцевая отрасль может увеличить объем добычи на порядка 400 тысяч баррелей в сутки, в то время как в странах Персидского залива за этот период извлекается примерно 20 миллионов баррелей.

Аналитики JPMorgan отмечают, что наращивание объемов добычи потребует нескольких месяцев из-за сроков бурения, заканчивания скважин и запуска инфраструктуры.

В прошлую субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.