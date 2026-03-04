Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Небо шести государств остается закрытым: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, Небо шести государств остается закрытым: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, сообщил Минтранс РФ.

Израиль, Ирак, Иран, Катар, "Остается закрытым небо 6 государств: Бахрейн Кувейт . Ключевой приоритет - безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Минтранс России пишет, что вместе с Росавиацией находится в постоянном диалоге с авиационными властями ближневосточных государств, координируют работу авиакомпаний по перевозке российских граждан нерегулярными рейсами. Все они выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.