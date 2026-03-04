Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым - РИА Новости, 04.03.2026
16:07 04.03.2026 (обновлено: 16:14 04.03.2026)
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым - РИА Новости, 04.03.2026
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым
Небо шести государств остается закрытым: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 04.03.2026
Бахрейн, Израиль, Ирак
Минтранс рассказал, в каких государствах небо остается закрытым

Минтранс: небо шести государств Ближнего Востока остается закрытым

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Небо шести государств остается закрытым: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта, сообщил Минтранс РФ.
"Остается закрытым небо 6 государств: Бахрейн, Израиль, Ирак, Иран, Катар, Кувейт. Ключевой приоритет - безопасность полетов", - говорится в сообщении.
Минтранс России пишет, что вместе с Росавиацией находится в постоянном диалоге с авиационными властями ближневосточных государств, координируют работу авиакомпаний по перевозке российских граждан нерегулярными рейсами. Все они выполняются с учетом вводимых ограничений на использование воздушного пространства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
