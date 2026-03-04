Рейтинг@Mail.ru
На Кавказе создали молочный "насос" для производства полезных продуктов
09:00 04.03.2026
На Кавказе создали молочный "насос" для производства полезных продуктов
На Кавказе создали молочный "насос" для производства полезных продуктов
Новый способ извлекать из растений активные вещества для производства обогащенных полезными микроэлементами продуктов питания разработали ученые СКФУ
На Кавказе создали молочный "насос" для производства полезных продуктов

Ученые СКФУ предложили новый способ извлекать из растений активные вещества

© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья ХачатурянЛаборатория кафедры прикладной биотехнологии с участием Владимира Курченко, Ивана Евдокимова и Алексея Лодыгина
Лаборатория кафедры прикладной биотехнологии с участием Владимира Курченко, Ивана Евдокимова и Алексея Лодыгина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фотограф управления по информации и связям с общественностью СКФУ Илья Хачатурян
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новый способ извлекать из растений активные вещества для производства обогащенных полезными микроэлементами продуктов питания разработали ученые СКФУ в составе международного научного коллектива. Для этого специалисты использовали в качестве "насоса" белки молочной сыворотки. Результаты работы защищены патентом на территории России, рассказали в пресс-службе вуза.
Для извлечения используемых в пищевой промышленности и фармацевтике биологических молекул, в основном, используются два подхода: термический и спиртовой, которые предполагают применение высоких температур и химических реагентов. При этом не все целевые компоненты экстрагируются такими способами, объяснили ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).
Российские исследователи совместно с коллегами из Белорусского государственного университета (БГУ) создали технологию извлечения биологически активных веществ из растений с помощью молока. Белки сыворотки "мягко вытягивают" вещества из природного сырья, рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией "Прикладных проблем биологии" БГУ Владимир Курченко.
«
"Сывороточные белки молока в процессе экстракции выполняют функцию "универсального насоса", что позволяет извлекать те активные вещества, которые "вытащить" традиционными методами невозможно. Кроме обогащения биологически активными веществами, конечный продукт также насыщается дополнительными белковыми компонентами, которые повышают пищевую ценность", — добавил ученый.
С помощью новой методики были извлечены компоненты из распространенного на Кавказе растения — эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea), которые широко используются в препаратах для профилактики и лечения простуд (ОРВИ) и гриппа, а также борьбы с воспалительными процессами.
"Еще мы извлекли биологически активные компоненты из мяты перечной (Mentha piperita), расторопши пятнистой (Silybum marianum) и плодов зизифуса настоящего (Ziziphus jujuba) и показали, что экстракцию можно проводить не только для производства биологически активных добавок, но и для создания функциональных продуктов, например, мы разработали технологию обогащения йогурта из козьего молока. Добавление экстрактов, полученных таким способом, делает продукт не только полезным, но и приятным на вкус", — пояснил заведующий кафедрой прикладной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Алексей Лодыгин.
Добавки из растений с молочным белком можно вносить в безалкогольные и кисломолочные напитки или продукты специализированного питания, подчеркнул Лодыгин. Также экстракты могут быть использованы для косметических средств.
 
