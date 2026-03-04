Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснила, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году - РИА Новости, 04.03.2026
03:10 04.03.2026 (обновлено: 03:55 04.03.2026)
Юрист объяснила, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году
Юрист объяснила, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году
жилье, общество, налоги, недвижимость, россия, taxology, ксения булгакова
Жилье, Общество, Налоги, Недвижимость, Россия, Taxology, Ксения Булгакова
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Изменения в налогообложении объектов недвижимости с 2026 года упростят для граждан некоторые процедуры и улучшат соцподдержку, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрист юридической компании Taxology Ксения Булгакова.
Многодетные семьи получат право на налоговый вычет за счет уменьшения налоговой базы на кадастровую стоимость 5 или 7 квадратных метров квартиры или жилого дома соответственно на каждого ребенка до достижения ими 18 лет или 23 лет при очном обучении.
Юридическая консультация - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Юрист раскрыл, когда приватизацию квартиры могут оспорить спустя годы
19 февраля, 02:17
Кроме того, закон продлевает действие льгот по налогу на имущество граждан, чья недвижимость расположена в районах с действующим режимом ЧС или КТО. Повышенная ставка налога на незавершенные дорогостоящие новостройки отменяется, а налоговые уведомления теперь будут приходить в личный кабинет на Госуслугах.
"Поэтому рекомендуется регулярно проверять уведомления на "Госуслугах", чтобы не пропустить информацию о начисленных налогах", — заключила Булгакова.
Бизнес-встреча - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Назван необычный способ гасить платежи по ипотеке и ЖКХ
12 февраля, 02:17
 
