Юрист объяснила, как изменятся налоги на недвижимость в 2026 году

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Изменения в налогообложении объектов недвижимости с 2026 года упростят для граждан некоторые процедуры и улучшат соцподдержку, рассказала агентству " Изменения в налогообложении объектов недвижимости с 2026 года упростят для граждан некоторые процедуры и улучшат соцподдержку, рассказала агентству " Прайм " ведущий юрист юридической компании Taxology Ксения Булгакова.

Многодетные семьи получат право на налоговый вычет за счет уменьшения налоговой базы на кадастровую стоимость 5 или 7 квадратных метров квартиры или жилого дома соответственно на каждого ребенка до достижения ими 18 лет или 23 лет при очном обучении.

Кроме того, закон продлевает действие льгот по налогу на имущество граждан, чья недвижимость расположена в районах с действующим режимом ЧС или КТО. Повышенная ставка налога на незавершенные дорогостоящие новостройки отменяется, а налоговые уведомления теперь будут приходить в личный кабинет на Госуслугах.