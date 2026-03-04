Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
04.03.2026
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь - РИА Новости, 04.03.2026
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь
Исполнительный директор домоуправляющей компании получила травму головы из-за упавшей с крыши наледи в Нижнем Новгороде, сообщает трудовая инспекция региона... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь

В Нижнем Новгороде директору домоуправляющей компании упала наледь на голову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Исполнительный директор домоуправляющей компании получила травму головы из-за упавшей с крыши наледи в Нижнем Новгороде, сообщает трудовая инспекция региона. Инцидент произошел на той же улице, где в середине февраля при таких же обстоятельствах пострадали шесть детей.
Днем 13 февраля в результате схода наледи с крыши административного здания на улице Рождественской пострадали шестеро детей, сообщал минздрав региона. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Четвертого марта в 10.26 мск по адресу Нижний Новгород, улица Рождественская, 19 на исполнительного директора АО "ДК Московского района" упала наледь с крыши здания. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где диагностировали травмы головы", - говорится в сообщении.
Нижегородская трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины сложившейся ситуации с работником домоуправляющей компании.
Сосульки на крышах жилых домов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Юрист рассказала, сколько пострадавшие из-за наледи могут отсудить у УК
18 февраля
 
