В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Исполнительный директор домоуправляющей компании получила травму головы из-за упавшей с крыши наледи в Нижнем Новгороде, сообщает трудовая инспекция региона. Инцидент произошел на той же улице, где в середине февраля при таких же обстоятельствах пострадали шесть детей.
Днем 13 февраля в результате схода наледи с крыши административного здания на улице Рождественской пострадали шестеро детей, сообщал минздрав региона. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Четвертого марта в 10.26 мск по адресу Нижний Новгород, улица Рождественская, 19 на исполнительного директора АО "ДК Московского района" упала наледь с крыши здания. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где диагностировали травмы головы", - говорится в сообщении.
Нижегородская трудовая инспекция выясняет обстоятельства и причины сложившейся ситуации с работником домоуправляющей компании.