В Нижнем Новгороде на директора домоуправляющей компании упала наледь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Исполнительный директор домоуправляющей компании получила травму головы из-за упавшей с крыши наледи в Нижнем Новгороде, сообщает трудовая инспекция региона. Инцидент произошел на той же улице, где в середине февраля при таких же обстоятельствах пострадали шесть детей.