В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 22 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, нарушавших общественный порядок в одном из торговых центров в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, на котором группа подростков в одном из торговых центров района Коммунарка на фуд-корте нарушает общественный порядок. С целью недопущений данных нарушений полицейские провели профилактическое мероприятие.

"По результатам проверки полицейскими в территориальный отдел полиции доставлено 22 человека, из которых 16 несовершеннолетних и пятеро взрослых граждан", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а также два телефона, в которых обнаружены фотографии с признаками экстремистской символики. По данному факту проводится проверка.

Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростки, нарушившие общественный порядок, привлечены к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство и переданы законным представителям. В отношении двоих взрослых составлены административные протоколы по статье за нарушение иностранцев правил въезда либо режима пребывания в России с последующей депортацией.