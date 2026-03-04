https://ria.ru/20260304/mvd-2078535325.html
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ - РИА Новости, 04.03.2026
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ
Полицейские доставили в отдел 22 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, нарушавших общественный порядок в одном из торговых центров в Новой Москве,... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:24:00+03:00
2026-03-04T17:24:00+03:00
2026-03-04T17:52:00+03:00
происшествия
россия
москва
новая москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_ce451bd9b21fc4a079f6d8646875edf0.jpg
https://ria.ru/20260304/krym-2078515713.html
https://ria.ru/20260304/voronezh-2078521733.html
россия
москва
новая москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126283_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_15726caf99454377d29ffb0a32c950b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, новая москва
Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва
В Москве в полицию доставили 16 подростков после беспорядков в ТЦ
МВД: после беспорядков в ТЦ в Новой Москве в полицию доставили 16 подростков
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Полицейские доставили в отдел 22 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, нарушавших общественный порядок в одном из торговых центров в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ходе мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, на котором группа подростков в одном из торговых центров района Коммунарка
на фуд-корте нарушает общественный порядок. С целью недопущений данных нарушений полицейские провели профилактическое мероприятие.
"По результатам проверки полицейскими в территориальный отдел полиции доставлено 22 человека, из которых 16 несовершеннолетних и пятеро взрослых граждан", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, две кассеты по три патрона, а также два телефона, в которых обнаружены фотографии с признаками экстремистской символики. По данному факту проводится проверка.
Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности по статье за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Подростки, нарушившие общественный порядок, привлечены к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство и переданы законным представителям. В отношении двоих взрослых составлены административные протоколы по статье за нарушение иностранцев правил въезда либо режима пребывания в России
с последующей депортацией.
"Подросток, оказавшийся безнадзорным, помещен в ЦВСНП для проведения профилактической работы с целью недопущения противоправных действий. Также четверо несовершеннолетних поставлены на профилактический учет", - заключили в ведомстве.